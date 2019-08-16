Roma Mert Çetin transferini resmen açıkladı

Cengiz Ünder'le sözleşme uzatan İtalyan devi Roma kadrosuna bir Türk'ü daha kattı.





Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin artık resmen Roma'da... Oyuncunun transferini kulüp de resmen açıkladı. İtalyan ekibi, transfer duyurusunda kayıp çocuk ilanlarına yer verdi.

İtalyan kulübü, Gençlerbirliği'ne 3 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Bir sonraki transfer 5 milyon Euro üzerinde olursa Ankara ekibine %10'luk pay ödenecek. Genç stoper Roma'yla 5 senelik sözleşme imzaladı.

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