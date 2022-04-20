Manchester United’da gözden düşen Sırp yıldız Nemanja Matic’in kulüpten ayrılmak istediğine dair söylentiler artıyor. Sezon sonunda yeniden yapılanmaya gidecek olan Manchester United’ın 31 yaşındaki defansif orta sahanın bir yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayacağı ve oyuncuyu serbest bırakacağı öğrenildi.

Yeterli forma şansı bulamaması sebebiyle Matic’in de kulüpten ayrılmak istediği öğrenilirken Roma’nın Sırp orta sahaya yoğun ilgi gösteriyor. Roma teknik direktörü Jose Mourinho’nun Chelsea ve Manchester United’da birlikte çalıştığı oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve Roma’nın transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi.

2017 yılında 44 milyon euro karşılığında Chelsea’den Manchester United’a transfer olan Nemanja Matic, bu sezon toplam 27 resmi maça çıkarken takımına 2 asistlik katkı sağladı.