UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş heyecanı yaşanıyor. Gecenin sonucu merakla beklenen maçında Roma, Manchester United'ı konuk edecek. İki takım arasında oynanan ilk maç Manchester United'ın 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Final kapısını sonuna kadar aralayan Kırmızı Şeytanlar, evine galibiyetle dönmek istiyor. Roma ise bir futbol mucizesi peşinde olacak. Maç öncesi Roma'da eksik oyuncuların çokluğu göze çarpıyor. Çizme ekibinde sakatlıkları süren Spinazzola, Zaniolo, Pedro, Lopez, Calafiori ve El Shaarawy, zorlu maçta olmayacak. Manchester temsilcisinde ise Martial, Jones ve James, sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak isimler.

Roma - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak Roma - Manchester United maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Roma - Manchester United muhtemel 11'ler:

Roma: Mirante, Ibanez, Mancini, Smalling, Cristante, Diawara, Peres, Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Rashford, Fernandes, Cavani

Yarı finale nasıl geldiler?

Başakşehir'in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Kırmızı Şeytanlar, sırasıyla Real Sociedad, Milan ve Granada'yı eleyerek yarı finalist oldu. A Grubu'nu lider tamamlayan Roma, Braga, Shakhtar ve Roma engelini aşarak yarı finale yükseldi.