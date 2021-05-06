Roma - Manchester United canlı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş heyecanı yaşanıyor. Gecenin sonucu merakla beklenen maçında Roma, Manchester United'ı konuk ediyor. İki takım arasında oynanan ilk maç Manchester United'ın 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Final kapısını sonuna kadar aralayan Kırmızı Şeytanlar, evine galibiyetle dönmek istiyor. Roma ise bir futbol mucizesi peşinde. Maç öncesi Roma'da eksik oyuncuların çokluğu göze çarpıyor. Çizme ekibinde sakatlıkları süren Spinazzola, Zaniolo, Pedro, Lopez, Calafiori ve El Shaarawy, zorlu maçta yoklar. Manchester temsilcisinde ise Martial, Jones ve James, sakatlıkları nedeniyle görev alamayan isimler.

ROMA - MANCHESTER UNITED CANLI TAKİP

Maç başladı.

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Roma - Manchester United ilk 11'ler:

Roma: Mirante, Karsdorp, Smalling, Ibane, Bruno Peres, Cristante, Mancini, Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Van de Beek, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Cavani

Yarı finale nasıl geldiler?

Başakşehir'in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Kırmızı Şeytanlar, sırasıyla Real Sociedad, Milan ve Granada'yı eleyerek yarı finalist oldu. A Grubu'nu lider tamamlayan Roma, Braga, Shakhtar ve Roma engelini aşarak yarı finale yükseldi.