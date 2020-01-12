Roma - Juventus maçı canlı izle (Roma Juventus şifresiz canlı yayın)
İtalya Serie A'nın 19. haftası dev bir maça sahne oluyor. Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, Cengiz Ünder ve Mert Çetinli Roma'ya konuk oluyor. Lider İnter'in gerisine düşen Juventus, zorlu deplasmanda 3 puan peşinde olacak. Roma ise taraftarına zafer hediye etmek istiyor. Merih Demiral'ın 3. dakikada attığı golle öne geçen Juventus, 10'da Cristiano Ronaldo'nun penaltısıyla farkı 2'ye çıkardı. Roma - Juventus maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Serie A'nın 19. haftasında 45 puanla 2. sırada yer alan Juventus, 35 puanla 4. sırada bulunan Roma'ya konuk oluyor. Lider İnter'in 1 puan gerisinde yer alan Juventus'un zirveyi yeniden ele geçirmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Şampiyonluk yarışında kalmak isteyen Roma ise taraftarı önünde Juve'ye çelme takmak istiyor.
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ROMA - JUVENTUS CANLI YAYIN
Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22:45'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD3'ten naklen yayınlanıyor. Marco Guida'nın düdük çaldığı kritik mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Juventus forması giyen Merih Demiral, dev maçta sahaya ilk 11'de çıktı. Roma'da görev alan Cengiz Ünder ve Mert Çetin ise yedek kulübesinde maça başladı.
Roma - Juventus ilk 11'ler:
Roma: Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko
Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo