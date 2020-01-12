Serie A'nın 19. haftasında 45 puanla 2. sırada yer alan Juventus, 35 puanla 4. sırada bulunan Roma'ya konuk oluyor. Lider İnter'in 1 puan gerisinde yer alan Juventus'un zirveyi yeniden ele geçirmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Şampiyonluk yarışında kalmak isteyen Roma ise taraftarı önünde Juve'ye çelme takmak istiyor.

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22:45'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD3'ten naklen yayınlanıyor. Marco Guida'nın düdük çaldığı kritik mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Juventus forması giyen Merih Demiral, dev maçta sahaya ilk 11'de çıktı. Roma'da görev alan Cengiz Ünder ve Mert Çetin ise yedek kulübesinde maça başladı.

Roma - Juventus ilk 11'ler:

Roma: Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo