Roma - Juventus (CANLI İZLE)
İtalya Serie A'nın devleri Roma ile Juventus, kozlarını paylaşıyor. Ronaldo'lu Juventus, Roma deplasmanında zafer için sahada. Roma - Juventus canlı izle seçeneği ile bu maçı takip edip, misli.com üzerinden naklen izleyebilirsiniz. Roma - Juventus canlı yayını an itibariyle fanatik.com.tr'de..
Avrupa'da haftanın en önemli kapışmalarından birinde Roma ile Juventus karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğun en önemli favorilerinden Juventus, Ronaldo'lu kadrosu ile Roma deplasmanında galibiyet arıyor. Bu maç Roma - Juventus canlı izle seçeneği ile misli.com üzerinden naklen izlenebiliyor.
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Roma - Juventus 11'ler:
Roma: Mirante, Mancini, Ibañez, Kumbulla, Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko
Juventus: Szczęsny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo, Rabiot, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Ronaldo, Morata