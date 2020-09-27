Roma - Juventus (CANLI İZLE)

İtalya Serie A'nın devleri Roma ile Juventus, kozlarını paylaşıyor. Ronaldo'lu Juventus, Roma deplasmanında zafer için sahada. Roma - Juventus canlı izle seçeneği ile bu maçı takip edip, misli.com üzerinden naklen izleyebilirsiniz. Roma - Juventus canlı yayını an itibariyle fanatik.com.tr'de..

27 Eylül 2020, Pazar 21:47 Son Güncelleme:
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Roma - Juventus (CANLI İZLE)

Avrupa'da haftanın en önemli kapışmalarından birinde Roma ile Juventus karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğun en önemli favorilerinden Juventus, Ronaldo'lu kadrosu ile Roma deplasmanında galibiyet arıyor. Bu maç Roma - Juventus canlı izle seçeneği ile misli.com üzerinden naklen izlenebiliyor.

ROMA - JUVENTUS CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Roma - Juventus 11'ler:

Roma: Mirante, Mancini, Ibañez, Kumbulla, Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko

Juventus: Szczęsny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo, Rabiot, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Ronaldo, Morata


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