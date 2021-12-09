İtalya Serie A'nın 16. haftasında sahasında ağırladığı Inter'e 3-0 mağlup olan Roma'da Jose Mourinho'ya yönelik güven, yönetim kademesinde sürüyor. Roma'da yönetim, Mourinho'dan kolay kolay vazgeçmeyi düşünmüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre son dönemdeki kötü sonuçlara rağmen Mourinho, işini kaybetme riski yaşamıyor. Kulüp sahipleri ve yönetim kurulu, etraftaki spekülasyonlara rağmen Portekizli teknik adama büyük destek sağlıyorlar.

Mourinho'nun İtalyan ekibi ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ocak ayında özellikle orta sahanın transfer ile güçlendirilmesi planlanıyor.

Roma'nın ismi son dönemde Bayern Münih'ten Corentin Tolisso ve Lille'den Renato Sanches'in transferlerinde geçiyor.