Roma hedefini belirledi! Ola Solbakken iddiası

Kadrosunu Paulo Dybala, Andrea Belotti, Nemanja Matić ve Zeki Çelik gibi isimlerle güçlendiren İtalyan ekibi Roma, şimdiden Ocak ayı için transfer hedeflerini belirledi.

İtalyan basınında yer alan habere göre Roma, Bodo/Glimt forması giyen 23 yaşındaki Norveçli futbolcu Ola Solbakken'i Ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Daha önce yılın başlarında da Solbakken ile anlaşmaya yakın olan İtalyan ekibinin yeniden görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Tercihi Roma

Solbakken'in Napoli ve Frankfurt gibi Avrupa ekiplerinin ilgisine rağmen, önceliğinin Roma olduğu da aktarılanlanlar arasında yer alıyor.

Sözleşmesi sona eriyor

Roma, yıl sonunda Bodo/Glimt ile sözleşmesi sona erecek olan Solbakken ile önümüzdeki haftalarda tam bir anlaşma sağlamak istiyor. Eğer kulüp ve futbolcu arasında anlaşma sağlanırsa Norveçli futbolcu Ocak ayında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan ekibinin formasını giyecek.

Galatasaray ile anıldı

Solbakken'in ismi transgfer döneminde Galatasaray ile uzun süre anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

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