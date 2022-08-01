Roma, Georginio Wijnaldum için devrede! PSG ile görüşmeler sürüyor

Paulo Dybala transferiyle kadrosunu güçlendiren Jose Mourinho yönetimindeki Roma, orta saha takviyesi için harekete geçti.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Roma, İtalyan ekibi Paris Saint-Germain'den Georginio Wijnaldum'u kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

PSG'nin kararı bekleniyor

Her iki kulüple de görüşen ve maaşının bir miktar düşürmeyi kabul eden Hollandalı futbolcu, anlaşmanın sağlanmasını bekliyor. Roma, kendi teklifini iletmişken Fransız ekibinden henüz bir yanıt alınamadı. Ancak önümüzdeki 2 günün transferin gidişatından belirleyici olabileceğine inanılıyor.

2021 yılında Liverpool'dan PSG'ye transfer olan futbolcunun 2024'e kadar sözleşmesi bulunurken geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giymiş ve 3 gol, 3 asist kaydetmişti.



