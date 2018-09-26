Roma - Frosinone maç sonucu: 4-0

Serie A'nın 6. haftasında kendi sahasında Frosinone'yi ağırlayan Roma, karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken milli futbolcumuz Cengiz Ünder geceye damgasını vuran isim oldu.

Karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giyen Cengiz, bir gol ve bir asistle oynadığı maçta takımını galibiyete taşıdı.

Mücadelenin henüz 2'nci dakikasında arka arkaya attığı çalımlarla üç kişiyi birden çalımlayan Cengo, kaleye uzak mesafeden çektiği şutla müthiş bir gole imza attı ve Roma'yı 1-0 öne geçirdi.

28'nci dakikada yeni transfer Javier Pastore, Davide Santon'un yerden ortasında attığı şık topuk golüyle farkı ikiye çıkardı.

Kronometreler 35'inci dakikayı gösterdiğinde ise sahnede yine Cengiz vardı. Sağ kanattan ceza sahasının içine sokulan milli futbolcunun asistinde Stephan El Shaarawy'e yalnızca topu boş ağlara yuvarlamak kaldı ve skor 3-0 oldu.

Maçta son sözü, 87'de Aleksandar Kolarov söyledi ve Roma rakibini 4-0 mağlup ederek puanını 8'e çıkardı.