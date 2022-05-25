UEFA'nın ilk kez hayata geçirdiği 3. kupası Konferans Ligi'nde ilk şampiyon bu gece belli olacak. Arnavutluk'taki finalde İtalya'dan Roma ile Orkun Kökçü'lü Hollanda'dan Feyenoord karşılaşacak. Bu kupayı kazanan, ödül olarak gelecek sezon Avrupa Ligi'nde gruplara kalıyor. Ancak kupanın ilk sezonunda böyle bir şey olmayacak. Çünkü her iki ekip de ülkelerinde Avrupa Ligi gruplarını garantilediği için bu durum sadece Kupa 2'nin ön eleme maçlarındaki bazı ülke takımlarına yarayacak.

Bu sezon grup aşamasından beri hiç kaybetmeyen (8 galibiyet, 4 beraberlik) Feyenoord'da Orkun Kökçü, 50 maçta 9 kez ağları salladı ve 9 da asist yaptı.

Mourinho, tarihe geçme peşinde!

Roma'nın 1965'te kazandığı Fuar Şehirler Kupası (Önce UEFA Kupası daha sonra Avrupa Ligi adını aldı.) dışında Avrupa'da zaferi yok. Daha önce Avrupa Ligi (Porto ve Manchester United) ve Şampiyonlar Ligi (Porto ve Inter) kupalarını 2'şer kez kaldıran Jose Mourinho, bu finali de kazanırsa, UEFA'nın kulüpler bazındaki tüm kupalarını alan ilk teknik adam olacak.

Roma'nın hocası Jose Mourinho, bu akşam 4 farklı takımla Avrupa kupaları tarihinde finale çıkan ilk teknik adam olacak.

Feyenoord, 2002'den beri kupaya hasret

1970 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1974 ve 2002 UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Feyenoord ise Portekizli hocanın 3'lüyü tamamlama hayalini engelleyen ilk kulüp olmak istiyor.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot.

Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi finali

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak Roma - Feyenoord UEFA Avrupa Konferans Ligi finali bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği ve TV 8.5 ile Exxen'den naklen yayınlanacak dev maçın canlı takibi haberimizde olacak.

Roma - Feyenoord 11'ler:

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner, Senes, Malacia, Aursnes, Orkun Kökçü, Til, Nelson, Dessers, Sinisterra

Dev final, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak.