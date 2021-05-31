İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde bir yapılanmaya hazırlanıyor. Roma'da Galatasaray 'ın eski oyuncularından Steven Nzonzi ile yolların ayrılması planlanıyor.

Nzonzi'nin kiralık olarak formasını giydiği Rennes, oyuncunun bonservisini almak isterken Roma'nın bu girişime onay vermek adına belirlediği bonservis bedelinin 7 milyon Euro olduğu aktarılıyor.

2019-20 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Fransız oyuncu, devre arasında takımdan ayrılmış ve Rennes'e kiralanmıştı. Şimdi 1.5 yıllık Rennes macerası sonrası Roma'ya dönmeye hazırlansa da 2022'de bitecek sözleşmesi ile takımda kalması beklenmiyor.