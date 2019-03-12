Roma - Empoli maç sonucu: 2-1

Serie A'nın 27. haftasında Roma, evinde Empoli'yi konuk etti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçta başkent ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Claudio Ranieri, Roma'nın başında çıktığı ilk karşılaşmada 3 puan alırken, galibiyeti getiren goller 9. dakikada El Shaarawy ve 33. dakikad Schick kaydetti. Empoli'nin tek sayısı Juan Jesus (k.k.)'dan geldi.
Empoli'de Salih Uçan, 84. dakikada Pasqual'ın yerine oyuna girdi.
Bu sonucun ardından Roma, 47 puanla haftayı 5. sırada kapatırken 22 puanda kalan Empoli ise 17. sırada kaldı.