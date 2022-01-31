Roma danışman hakem olarak Gianpaolo Calvarese ile anlaştı

Serie A’da 157 maçta düdük çaldıktan sonra geçen yaz düdüğünü asan Gianpaolo Calvarese, emekli olmasının ardından Amazon Prime’ın yayınladığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında tartışmalı pozisyonları yorumluyordu.

İtalya basınında yer alan habere göre Roma’nın yeni danışmanı, tamamlanan maçları analiz edecek. Bir sonraki oynanacak mücadele atanan hakemi ve maçla ilgili yaşanabilecek durumlar hakkında takıma bilgi verecek. Bunun yanı sıra altyapı ve kadın futbol takımı da dahil olmak üzere oyunculara düzenleyici değişiklikleri ve VAR protokolünü açıklayacak. Futbolcular, Gianpaolo Calvarese ile doğrudan iletişime de geçebilecek. Maçlarda yer almayacak olan Calvarese, tam zamanlı olarak kulüpte çalışacak.



