İtalya Serie A'da Inter, Juventus ve Lazio'nun arkasında 4. sırada yer alan ve Paulo Fonseca'nın yönetiminde iyi bir performans sergileyen Roma, genç yıldızı Cengiz Ünder'i yüksek bir kârla satmayı düşünüyor.

35-40 milyon euro aralığı...

İtalyan kulübü, 23 yaşındaki Milli oyuncuyu en az 35 milyon euroya satmayı planlıyor. İtalyan medyasından Calciomercato'nun haberine göre ise Manchester United Cengiz'le ciddi şekilde ilgileniyor ancak resmi bir teklif henüz yapılmadı.

Bu sezon 10 maça çıkan Cengiz, 1 gol atabildi.

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz medyasında da Cengiz'le ilgili haberler çıkmış ve Tottenham ile İspanyol Sevilla'nın da genç oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti.

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