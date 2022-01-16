Roma - Cagliari maçının öne çıkan rakamları

Serie A'da son 3 maçını kazanamayan Roma, son 2 maçında 2 galibiyet alarak sürpriz çıkış yapan Cagliari ile sahasında karşılaşacak.

Roma son maçta 3-1 öne geçtikleri Juventus karşısında mücadelenin son 20 dakikasında kalesinde gördüğü 3 golle maçtan 4-3 mağlup ayrıldı. Maç sonunda Jose Mourinho takımın zihinsel gücünü sorgulayarak takım içi kargaşaya yol açtı.

Cagliari art arda 2 lig maçını kazansa da hala küme düşme potasında yer alıyor. Alınan bu iki galibiyetten önce 19 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Cagliari'nin bu performansı çoğu otoritere göre sürpriz sayılıyor.

Roma'nın son maçta Juve'ye yenilmesi ve ligde son 3 maçta galibiyet alamaması ev sahibi takıma baskı yaratacak. İkili rekabette Cagliari, Roma'ya karşı son 15 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Karşılaşmada zor bir dönemden geçen Roma galibiyeti bekleyebiliriz.