Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, sezon başında Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bryan Cristante'nin satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Transfer, kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulurken 23 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun bonservisi için Atalanta'ya 15 milyon euro ödenecek.

Bu sezon Roma formasıyla 31 maçta boy göstererek takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan İtalyan futbolcu, takımına 4 gol ve 3 asistle katkıda bulundu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler