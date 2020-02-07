İddaa programında İtalya Serie A’da son dönemde istediğini alamayan Roma, son haftalarda toparlanma sinyalleri veren Bologna ile karşılaşırken Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik kaybeden tüm kuponlarınızda %3’e varan iade, sadece Misli.com’da!

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Kupadaki Juventus maçını kaybettikten sonra önce evinde Lazio ile berabere kalarak iki puan kaybeden Roma, sonrasında Sassuolo deplasmanında 4 gol yedi ve puan alamadı. Devler Ligi’ni hedefleyen Roma, son 5 lig maçında sadece 4 puan aldı ve bu maçı mutlaka kazanmak istiyor; çünkü sonraki hafta 4. sıra için çekiştiği Atalanta’ya konuk olacaklar. Ev sahibinde orta sahadan Pellegrini cezalı. Ayrıca Zaniolo ve Diawara’nın sakatlıkları var.

SPAL deplasmanında geriden gelerek kazanan Bologna, evindeki Brescia maçında da aynı şekilde 3 puanı aldı ve iyiden iyiye Avrupa kupaları potasını düşünmeye başladı. Rakibini deplasmanda son olarak 2012’de yenen Bologna, bu sezon ligde sadece 2 maçta gol yemedi. Konuk ekipte orta sahadan Poli cezalı. Ayrıca orta sahadan Krejci, Medel ve forvetler Sansone ve Santander’in sakatlıkları var.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Bologna’nın bu haftaya kadar oynadığı 22 lig maçının 18’i karşılıklı gol var bitti.

• Roma’nın ligdeki son 7 maçının 6’sı karşılıklı gol var bitti.

• Roma’nın ligdeki son 7 maçının 6’sında ilk yarıda en azından 2 gol atıldı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği oyun maç sonucu. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %52’si maçta Roma’nın kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise Karşılıklı Gol Var/Yok. Misli.com üyelerinin yaklaşık %16’sı maçta her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM SERİE A UZMANI OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Sassuolo deplasmanında rakibin oyuna baskın başlamasıyla kalesinde 26 dakikada 3 gol gören Roma, sonradan oyuna ortak olmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bologna’nın Spal ve Brescia maçlarında etkili ofansif oyunu galibiyetler getirdi. Haftalar ilerledikçe Bologna'nın kazanmaya odaklı oyunu sonuç veriyor. Başkent temsilcisinde cezalı olan Pelllegrini, sakat olan Diawara, ve Zappacosta, bu mücadelede forma giyemeyecek olan isimler. Konuk ekipte orta sahadan Poli, cezalı. Roma, telafi için sahada olacak. Bologna, rakibin savunma zaaflarını değerlendirebilecek bir ekip. Gollü bir mücadele bekliyorum. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak. Alternatif düşünenler karşılıklı var bahsini değerlendirilmeli.



