Roma beklentilerin altında kaldı

ABD’li iş insanı geride kalan bir buçuk yılda 541 milyon 500 bin avro harcamasına rağmen 31 Aralık 2021 itibariyle bu sezonun ilk yarısında 113 milyon avro zarar ettiğini bildirildi. James Pallotta’dan kulübü satın almak için 199 milyon avro ödeyen Friedkin, kulübün sahibi olduğundan bu yana da 342 milyon 500 bin avro harcama yaptı.Dan Friedkin’in Roma kulübü için yaptığı günlük harcama 612 bin avroya denk geliyor.

Geçen sezon Serie A’da 62 puanla şampiyon Inter’in 31 puan gerisinde tamamlayan Roma, sezona Jose Mourinho’yu takımın başına getirerek ve Chelsea’dan Tammy Abraham’ı 40 milyon avro karşılığında kadrosuna katarak girmesine rağmen istediği sonuçları alamadı. Ligde 27 hafta geride kalırken Roma, lider Napoli’nin 13 puan gerisinde altıncı sırada bulunuyor.

Roma bu sezon geride kalan 27 hafta da lider Napoli’nin 13 puan gerisinde altıncı sırada bulunuyor.