Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın İtalya’da Roma ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 maç yaptı ve 3 galibiyet, 10 mağlubiyet, 7 beraberlik aldı. Başakşehir’in grubunda ayrıca Almanya’dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya’dan Wolfsberger takımları bulunuyor. Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti. Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa’da yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek zorunda kalmıştı.

Roma - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.





Düdük Estrada Fernandez’de

Roma ile Başakşehir arasında oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Estrada Fernandez yönetecek. Fernandez’in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino yapacak.

Avrupa’da 21. maç

Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez mücadele etti. Turuncu-lacivertliler söz konusu müsabakalarda 3 kez rakiplerini mağlup ederken, 10 kez de sahadan üzgün ayrıldı. 7 kez ise rakipleri ile berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 19 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

İstanbul ekibi, Avrupa’da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele etti.

Roma ile ilk kez

Başakşehir ile Roma, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler daha önce Avrupa’da İtalyan ekipleri ile karşılaşmadı. Roma ise Türk takımlarından Galatasaray, Göztepe, Gaziantepspor ile toplam 8 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda İtalyan temsilcisi 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Okan Buruk’un 3. Avrupa sınavı

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Roma maçıyla birlikte teknik adam olarak Avrupa kupalarında 3. kez mücadele edecek. Buruk, turuncu-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarda Avrupa’daki ilk deneyimlerini yaşadı. Buruk’un öğrencileri iki müsabakada da rakibine mağlup oldu.

Roma’da iki Türk

Roma’da forma giyen Cengiz Ünder, 2017 yazında Başakşehir’den İtalyan temsilcisine transfer olmuştu. Cengiz, sakatlığından dolayı karşılaşmada görev alamayacak. Roma’nın kadrosunda bir başka Türk futbolcu Mert Çetin de bulunuyor.

Roma ligde 3 maçta 5 puan topladı

Roma bu sezon Serie A’da 3 maç oynadı ve 5 puan toplayabildi. Başkent ekibi, ligin ilk iki haftasında Genoa ve Lazio ile berabere kalırken, ligdeki ilk galibiyetini 3. haftada sahasındaki Sassuolo maçıyla aldı. İtalyan ekibi, bu müsabakalarda 8 gol atarken, 6 gol yedi.

Okan Buruk ilk peşinde

Medipol Başakşehir’in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma mücadelesiyle Avrupa’daki 3. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos’a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Skrtel forma giyemeyecek

Medipol Başakşehir’de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, Roma karşısında görev yapamayacak. Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede sakatlanan Slovak oyuncu, İtalya deplasmanında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde Gökhan İnler ve Kerim Frei da UEFA listesinde yer almadığı için Roma karşısında kadroda bulunamayacak.

Okan Buruk yönetiminde yedinci resmi maç

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yedinci resmi maçına çıkacak. Buruk idaresinde Avrupa’da 3. karşılaşmasına çıkacak turuncu-lacivertliler, ilk 2 maçında Yunanistan’ın Olympiakos takımına yenildi. Medipol Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig’de oynadığı 4 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.

Deplasmanda 11. maç

Turuncu-lacivertli ekip, Roma mücadelesi ile Avrupa kupalarında 11. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 10 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 10 maçta 11 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1’lik skorla elde etti.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca’yı, 3’er golle Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi. Medipol Başakşehir’in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı. - Avrupa kupalarındaki ilkleri Avrupa’da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda’nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul’da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı.

Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets’i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyete ulaştı.