Roma - Başakşehir maç sonucu: 4-0 (Başakşehir - Roma özet izle)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında İtalya’da Roma ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Roma, Başakşehir'i Caiçara'nın kendi kalesine, Dzeko, Zaniolo ve Kluivert'in attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

Grubun diğer maçında ise Wolfsberger, Mönchengladbach'ı deplasmanda 4-0 ile geçerek büyük bir sürprize imza attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Roma karşılaşmaya Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Cristante, Diawara, Zaniolo, Pastore, Kluivert, Dzeko ilk 11'yle çıkarken Başakşehir de Mert Günok, Júnior Caiçara, Ponck, Mahmut Tekdemir, Clichy, Aleksic, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Gulbrandsen, Arda Turan 11'yle maça başladı.

Maç başladı!

1. dakikada Roma, Zaniolo ile etkili geldi. Genç oyuncu taşıdığı topun sonucunda ceza sahası dışından şansını denerken Mert Günok, topu çıkarmayı başardı.

3. dakikada Roma, sol kanattan Kluivert ile etkili geldi. Hollandalı oyuncunun pasında topla buluşan Pastore'nin uygun pozisyonda yaptığı vuruş Mert Günok'ta kaldı.

18. dakikada Başakşehir, Visca'nın kaptığı topla etkili oldu. Edin Visca'nın sağ kanattan içeri çevirdiği top Gulbrandsen'in önünden geçerek sol kanada açıldı.

21. dakikada Roma sağ kanattan etkili gelirken Zaniolo'nun çizgiden yaptığı ortada Dzeko'nun kafası üstten dışarı gitti.

39. dakikada Roma'da Pastore, ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaparken Mert Günok topu kurtarmayı başardı.

41. dakikada Zaniolo'nun sağ kanattan taşıdığı top sonrasında Spinazzola'nın ortasına Kluivert kafayı vurdu ve top Mert Günok'ta kaldı.

GOL | 42. dakikada Spinazzola'nın sağ kanattan yaptığı ortada top Başakşehir ceza sahasında altı pasta Caiçara'ya çarparak ağlara gitti. Brezilyalı oyuncunun kendi kalesine attığı golle Roma öne geçti: 1-0.

İlk yarı Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

55. dakikada Zaniolo'nun boş kaleye yaptığı vuruş Dzeko'ya çarparak ağlara gitti ama gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

56. dakikada ev sahibi ekip Dzeko ile yine gole yaklaştı ama Mert Günok, topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

GOL | 58. dakikada Roma'da Zaniolo'nun sağ kanattan etkili geldiği pozisyonda, genç oyuncu ceza sahası içine çevirdi ve Dzeko, topu ağlara gönderdi: 2-0.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Roma'da Pastore oyundan çıkarken Lorenzo Pellegrini oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Başakşehir'de Arda Turan'ın yerine Crivelli oyuna dahil oldu.

SARI KART | 66. dakikada Roma'da Juan Jesus, yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

GOL | 71. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda Dzeko'nun pasında Zaniolo'nun sol ayakla yaptığı vuruş farkı 3'e çıkardı: 3-0.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 69. dakikada Başakşehir'de Aleksic oyundan çıkarken Azubuike oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 72. dakikada Roma'da Cristante oyundan çıktı Veretout oyuna dahil oldu.

SARI KART | 73. dakikada Roma'da Veretout, oyuna girer girmez yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 74. dakikada Roma'da Dzeko kenara gelirken Nikola Kalinic oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Başakşehir'de Gulbrandsen oyundan çıkarken Demba Ba oyuna girdi.

GOL | 90+2. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda Kluivert, topu soluna çekerek yaptığı vuruşla farkı 4'e çıkardı: 4-0.

Karşılaşma da 4-0'lık Roma galibiyetiyle sona erdi.