Roma-Atalanta maç sonucu: 0-2

İtalya Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde Roma, Olimpiyat Stadyumu'nda Atalanta'yı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı dengeli bir oyuna ev sahipliği yaparken 2. yarıda Atalanta rüzgarı esti.

Golsüz eşitlikle girilirken devre arasından öyle bir çıktılar ki Roma savunması çaresiz kaldı. Karşılaşmada dakikalar 70'i gösterdiğinde Zapata sahneye çıktı ve Atalanta'yı 1-0'lık üstnlüğe taşıyan golü kaydetti.

90. dakikada ataklarını sürdüren deplasman ekibi M.de Roon ile bu sefer golü buldu ve maçın sonucunu tayin eden golü kaydetti.

Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Mert Çetin de bu maçta Fonseca tarafından maçın kadrosunda tercih edilmedi.

Alınan bu sonuçla Roma 8 puanda kalırken, Atalanta puanını 10'a çıkarttı. Atalanta'nın yeni transferi ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kjaer takımıyla birlikte ilk maçına çıktı.