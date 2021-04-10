Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başlayacağı Kapadokya'da AA'ya açıklamalarda bulunan Hofer, çok çekişmeli bir yarışın kendilerini beklediğini dile getirdi.

Hofer, farklı etapların yarışta olduğunu aktararak, "Hızcı için, tırmanışçı için etaplar var. Elmalı etabını seviyorum, hoşuma gidiyor. Çok ilginç bir etap. Eğer Elmalı'da ilk 3 içindeysen bu yarışı kazanabilirsin. Aynı zamanda sahil kenarı boyunca görülecek çok güzel yerler var. Çok iyi oteller var. Bu yüzden Türkiye'yi tercih ettik. Turdaki güvenlik gerçekten üst düzeyde. Türkiye'de zor şartlarda bile organizasyon düzenlemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de bu yarışın düzenlenmesi bisiklet dünyası açısından çok önemli"

Türkiye hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Hofer, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok iyi yarışçılar mücadele edecek. Tek problem hava şartları. Pazar günü çok kar yağışı olmamasını diliyorum. Bu, yarışın başlangıcında, ilk turunda Kapadokya'da sıkıntı oluşturabilir. İyi bir çözüm bulacağımıza inanıyorum. Bu turun uluslararası takvimde yer alması bizim için çok önemli. Türkiye'de bu yarışın düzenlenmesi de bisiklet dünyası açısından çok önemli."

Salgın önlemlerinin de çok iyi alındığını anlatan Hofer, "Türkiye'nin iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu zor koşullarda bu organizasyonun en iyi şartlarla düzenlenmesi çok önemli. Herkes güvende olmak zorunda. Maske en önemli şey, her şeye dikkat etmelisiniz. En önemli nokta, bisikletçilerin yarışmasına katkıda bulunmak çünkü evde kalmak çok kötü bir durum. 175 bisikletçinin yarışmasına şans veriyoruz. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.