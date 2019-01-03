Rojo transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe her an bitirebilir

Fenerbahçe’da bugün başlayacak Belek Kampı’yla birlikte transfer çalışmaları da hız kazanacak. 4 takviye yapılması beklenirken, Ersun Yanal bu isimlerden en az 2’sinin kampa yetişmesini istiyor. Sarı- Lacivertliler’in transferdeki ilk bombası savunma hattı için patlayabilir. Kanarya’nın sezon başından beri gündeminde yer alan Marcos Rojo, Manchester United tarafından satış listesine koyuldu. İngiliz ekibi, Arjantinli savunmacıyla ilgilenen kulüplere, “Gelin görüşelim” mesajını gönderdi. Futbolcunun menaceri David Manasseh’e de, “İstediğiniz takımla görüşebilirsiniz. Ayrılık konusunda kolaylık sağlanacak” denildi.

Fener kiralamak istiyor

Başarılı savunmacının 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rojo ile ilgilenen en ciddi takım olan Fenerbahçe’de Damien Comolli’nin kısa sürede Manchester’a gitmesi bekleniyor. Comolli, 28 yaşındaki oyuncuyu ‘satın alma’ garantisiyle 18 aylığına kiralamaya çalışacak. Stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Rojo’nun ön plana çıkan özellikleri hızı ve geriden oyun kurma başarısı.

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