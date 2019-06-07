Rafael Nadal ile Roger Federer'i 39'uncu kez karşı karşıya getiren Roland Garros yarı finalinden gülerek ayrılan taraf Nadal oldu. İspanyol tenisçi, Philippe Chatrier Merkez Kortu'nda oynanan karşılaşmada ezeli rakibini 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek sezonun ikinci Grand Slam turnuvasında 12'nci kez finaline yükseldi.

Maç hızlı giren Rafa, ilk 3 oyunu hanesine yazdırarak açılış setini kazanma yolunda büyük avantaj yakaladı. Sandalye molasının ardından rakibinin servisini kırmayı başaran Federer, skor 3-2'yken kendi servisinde skoru eşitleme şansına sahip olsa da bu fırsatı değerlendiremedi. Oyunu kazanan Nadal, sonrasında kendi servislerinde de hata yapmayınca ilk seti 6-3'le cebine koydu.

Büyük çekişmeye sahne olan ikinci sete iyi başlayan taraf ise Federer oldu. Ekselansları, ilk 2 oyunu kazansa da hemen peşinden servisinin kırılmasını engelleyemedi. Skor 4-4'ken servise geçen İsviçreli raket, 40-0 öne geçtiği oyunu rakibine kaptırınca adeta kendi sonunu hazırladı. Akabindeki oyunda rakibine puan dahi vermeyen Nadal, ikinci sete de 6-4'le nokta koydu.

Üçüncü sette kortun tek hakimi olan Rafa, Federer'in servisini üçüncü ve beşinci oyunda kırmayı başararak bir anda 5-1'lik üstünlüğü yakaladı. 5-2'de servislerini maç için kullanan toprak kortların kralı, bu oyunda yakaladığı ikinci maç puanını sonuca çevirmeyi başardı ve 6-2'lik set sonrası adını finale yazdırdı.

Nadal, bu sonuçla ezeli rakibi karşısında 2014 Avustralya Açık'tan bu yana ilk kez galip geldi. Fransa Açık'taki 6'ncı düellolarında da devirdiği Federer'le arasındaki maç kaydını 24-15'e taşıyan 17 Grand Slam şampiyonu, pazar günkü şampiyonluk maçında Novak Djokovic-Dominic Thiem eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Dünya klasmanının 2 numaralı ismi, turnuvada bugüne dek çıktığı 11 finalden de mutlu sonla ayrılmıştı.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr