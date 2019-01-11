Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer'in 2019 takvimine yeni bir turnuva daha eklendi. İsviçreli raketin daha önce 7 kez şampiyon olduğu Dubai Açık'ın bu sezonki katılımcılar listesinde olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz sezon turnuva organizatörlerinden özel davet alan ancak Rotterdam Açık'ta yaşadığı şampiyonluk sonrası bu teklifi reddeden 20 Grand Slam şampiyonu, böylece ATP'nin 500 puan değerindeki organizasyonunda bu yıl yeniden boy gösterecek.

Dubai'de Federer'in yanı sıra Marin Cilic, Kei Nishikori, Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov ve Borna Coric'in de yer alması bekleniyor. Avustralya Açık sonrası tenisi bırakabileceğini açıklayan Andy Murray'nin durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler