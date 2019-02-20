Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer, Avustralya Açık sonrası yaptığı açıklamada bu sezon toprak kortta oynamayı düşündüğünü söylemişti.

2016 Roma Masters'tan bu yana toprak zeminde hiç maça çıkmayan 20 Grand Slam şampiyonunun Roland Garros'a hazırlık kapsamında katılacağı turnuva bugün resmen belli oldu.

Madrid Masters'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İsviçreli tenisçinin bu sezon turnuvada yer alacağı duyuruldu.

Ekselansları, son olarak 2015 yılında boy gösterdiği ATP Turu'nun 1000 puan değerindeki organizasyonunda şimdiye dek 3 kez (2006, 2009 ve 2012 mutlu sona ulaşmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler