Roger Federer, Miami Masters'ta finalde!

Miami Açık Tenis Turnuvası’nda 4 numaralı seri başı Roger Federer, tek erkekler yarı finalinde Denis Shapovalov’u 2-0 yenerek finalde ABD’li John Isner’in rakibi oldu.

30 Mart 2019, Cumartesi 11:00
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Roger Federer, Miami Masters'ta finalde!

Miami Açık Tenis Turnuvası’nda 4 numaralı seri başı Roger Federer, tek erkekler yarı finalinde Denis Shapovalov’u 2-0 yenerek finalde ABD’li John Isner’in rakibi oldu.

ABD’nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasına, tek erkekler yarı final maçlarıyla devam edildi.

İsviçreli 37 yaşındaki tenisçi Federer, 1 saat 12 dakika süren mücadelenin ardından 19 yaşındaki Kanadalı Shapovalov’u 6-2 ve 6-4’lük setler 2-0 mağlup etti.

Diğer yarı final mücadelesinde ABD’li 7 numaralı seri başı John Isner, Kanadalı Felix Auger-Aliassime’i 7-6’lık setlerle 2-0 yenerek finalde Federer ile eşleşti.

Turnuvada bugün, tek kadınlar finalinde Çek Karolina Pliskova ile Avustralyalı Ashleigh Barty TSİ 20.00’de karşılaşacak. Tek erkekler finali ise yarın oynanacak.

AA

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