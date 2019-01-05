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Roger Federer, finalde İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi!

Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası Hopman Kupası finalindeki tek erkekler eşleşmesini Alexander Zverev’i 2-0 yenen Roger Federer kazandı.

05 Ocak 2019, Cumartesi 13:11
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Roger Federer, finalde İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi!

Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası Hopman Kupası finalindeki tek erkekler eşleşmesini Alexander Zverev’i 2-0 yenen Roger Federer kazandı.

Avustralya’nın Perth kentinde düzenlenen ve ülke takımlarının karşılaştığı organizasyonun tek erkekler finalinde İsviçre’yi temsil eden dünya 3 numarası Federer ile Almanya adına yarışan dünya 4 numarası Zverev karşılaştı.

Mücadelenin setlerini zorlanmadan 6-4 ve 6-2 kazanan Federer, İsviçre’yi Almanya karşısında 1-0 öne geçirdi.

Turnuvanın tek kadınlar finalinde Alman Angelique Kerber ile İsviçreli Belinda Bencic, çiftlerde ise Federer-Bencic ile Zverev-Kerber bugün karşılaşacak.

AA

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