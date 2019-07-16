Rog gitti, Elmas bitti!

Napoli Başkanı De Laurentiis, Eljif Elmas’ı transfer edeceklerini ancak önce oyuncu göndermeleri gerektiğini söylemişti.

İtalyan ekibi, Marco Rog’u Eintracht Frankfurt’a satmaya hazırlanıyor. Tarafların her konuda anlaştıkları ve transferin 20 milyon Euro’ya biteceği öğrenildi.

İtalyan basını, Rog’un Alman ekibine imza atmasının hemen ardından Napoli’nin de Eljif Elmas transferini açıklayacağını duyurdu. Makedon futbolcunun bugün ya da yarın Napoli’ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.