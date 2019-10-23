Real Madrid'in Galatasaray'ı dün gece 1-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyme sevincini yaşayan Rodrygo, dev mücadele sonrası İspanyol basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz yaz Santos'tan transfer olan 18 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, Movistar Plus kanalına verdiği röportajda Sarı Kırmızılılar'a karşı oynamayı beklemediğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a karşı forma giymeyi beklemiyordum. Çok gergindim ama maçın tadını çıkardım. Çalışmalarımı her gün sürdüreceğim ama neler olacağını zamana bırakmak zorundayım. Bu fırsatı yakaladığım ve bir hayalimi gerçeğe dönüştürdüğüm için çok mutluyum. Real Madrid'de her maç çok zor. Takım arkadaşlarım ve teknik direktörümüz Zinedine Zidane, burada olmanın keyfini çıkarmamı ve defansif çalışmalarımı sürdürmemi istiyor.

Real, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde her zaman kazanmaya oynayan takım. Zidane, bu kupayı daha önce üç kez kazanmış bir hoca ve biz de onun öğrencileriyiz. Real formasını ne zaman giyerseniz bunun tadını çıkarmak ve elinizden gelen her şeyi vermek zorundasınız. Benim de yaptığım buydu."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler