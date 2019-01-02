Garry Rodrigues, Galatasaray’dan ayrılmaya hazırlanıyor... Suudi Arabistan temsilcisi Al İttihad, Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını 8 milyon Euro’luk teklifle çalmıştı. Galatasaray cephesi ise 12 milyon Euro’luk bir taleple cevap verdi. Araplar bu isteğe de gayet sıcak yaklaşıyor. Yeşil Burun Adalı futbolcuyla her konuda anlaşan Al İttihad’ın, 10 milyon Euro seviyesinde bir rakamla tekrar devreye gireceği iddia ediliyor. Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim’in de onayını alarak, bu teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.

Yerine Onyekuru oynayacak

Eğer 10 milyon Euro’luk anlaşma gerçekleşirse, ara transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar’ın eli bir hayli rahatlayacak. UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle, sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Galatasaray, Rodrigues’ten gelmesi beklenen paranın tamamını takviyeler için kullanacak. Fatih hocanın da, Rodrigues’in yerine sol kanatta Henry Onyekuru’yu düzenli olarak oynatmayı düşündüğü gelen haberler arasında.



