Rodrigues bir ay yok

Henüz sezonun başı olmasına rağmen sakatlıktan çok çeken Fenerbahçe’de şanssızlıklar devam ediyor. Sarı-Lacivertliler’de sakatlığa kurban giden son isim Garry Rodrigues oldu. Yeşil Burun Adalı oyuncu Ankaragücü maçında ayağını burkarak kenara gelmişti.

28 yaşındaki oyuncu dün muayene edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Rodrigues’in ayak bileğinde ikinci derece zorlanma ve bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Tedavisine hemen başlanan yıldız futbolcunun sahalara dönüşü 1 ayı bulabilir.

Başarılı oyuncu Galatasaray derbisinin yanı sıra Antalyaspor maçını kaçıracak. Rodrigues’in, milli aranın ardından Denizlispor deplasmanında formasına kavuşması bekleniyor.