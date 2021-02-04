Rodrigue Beaubois: Agresif bir oyun sergilemeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek temsilcimiz Anadolu Efes'in yıldız oyuncularından Rodrigue Beaubois, zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Güçlü rakiplerine karşı agresif bir oyun sergilemeleri gerektiğini belirten Beaubois, "Zorlu bir mücadele olacak. FC Barcelona son altı maçından galibiyet ile ayrıldı ve şu an EuroLeague’de lider durumda. Bu maça çok iyi konsantre olmalıyız ve agresif bir oyun sergilemeliyiz" dedi.