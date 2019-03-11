8-9-10 Mart tarihlerinde Yunanistan'ın Rodos adasında gerçekleştirilen 12. Uluslararası Rodos Turu sona erdi. Türk Milli Takımıyla birlikte 23 takım, 157 sporcunun yer aldığı, toplamda 3 etap ve 486,2 km'den oluşan yarışın genel klasman lideri, 12:12:29'lik derecesiyle BEAT Cycling Club'dan Hollandalı bisikletçi Martijn Budding oldu. Yarışı, Uno-X Norwegian Development Team'den Markus Hoelgaard ikinci, Team Vorarlberg Santic'ten Thalmann Roland ise üçüncü sırada tamamladı.

Genel klasmanda en iyi Türk: Yunus Emre Yılmaz

Turda yarışan Milli sporcularımızdan Yunus Emre Yılmaz, 109 kişiden oluşan son genel klasmanda, liderin 15 dakika 39 saniye gerisinde 37. sırada yer alarak takımdaki en iyi dereceyi elde etti. Diğer bisikletçilerimizden Onur Turgut, 44'üncü, Cebrail Şeker 79'uncu, Ahmet Örken 82'nci, Oğuzhan Tiryaki ise 85'inci oldu. Yunus Emre Yılmaz ayrıca, son etabı 10. sırada bitirmeyi başardı.