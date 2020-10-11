Rodon yarışına Leicester da katıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Swansea'in genç savunmacısı Joe Rodon'u kadrosuna katmak adına büyük uğraş veriyor. Londra ekibi, 16 Ekim'e kadar Rodon'u kadrosuna katmak isterken Sun'a göre bir başka Premier Lig ekibi Leicester City de devreye girdi.

Tottenham, savunma hattı için acil bir takviye ihtiyacıyla transferi 16 Ekim'e kadar bitirmek isterken milli oyuncularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran Leicester ise Rodon'u kadrosuna katmak adına Ocak ayını veya sezon sonunu bekleyebilecek durumda.

Leicester'ın aceleci olmaması nedeniyle Tottenham'ın 20 milyon Pound düzeyinde bir tutar ile oyuncunun bonservisi konusunda anlaşmayı tamamlayıp Galli stoperi kadrosuna katması bekleniyor.