Trabzonspor kulübü, Rodallega’ya son mesajını yolladı. Kolombiyalı forvete menaceri aracılığı ile seslenen Bordo-Mavililer’in, “Planlarımızı Rodallega’ya göre yapıyoruz. Yeni sözleşme şartları için bir an önce karar vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Başta Göztepe olmak üzere Süper Lig’den talipleri olan Rodallega’nın ise düşünmek için biraz daha süre istediği bildirildi. Trabzonspor, Rodallega’ya 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 1.1 milyon Euro teklifte bulunmuş, golcü ise 2 yıllık net anlaşma isteyip ücreti de 1.4 milyon Euro olarak belirlemişti.