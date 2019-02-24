Cuma akşamı Göztepe deplasmanında açılışı sayısını kaydeden Kolombiyalı forvet 8 gol daha atarsa Türkiye’deki en skorer sezonunu geride bırakmış olacak. 2015-16 sezonunda Akhisar’da kariyerinin zirvesine çıkan ve ligde oynadığı 34 maçta 19 kez rakip fileleri havalandıran Rodallega, Trabzonspor’da bu rekorunu geliştirmeyi hedefliyor. Bu sezon şu ana kadar 12 kez ağları sarsan 33 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki 11 haftada 20 gole ulaşmayı planlıyor.