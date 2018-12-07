Rodallega’dan gol sözü

Ligde oynanan Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarında rakip fileleri sarsmayı başaramayan Trabzonspor’un tecrübeli santrforu Hugo Rodallega, idmanlardaki hırslı performansı ile göz dolduruyor.

Konyaspor karşılaşmasında 3 maç sonra golle tanışmayı hedefleyen Kolombiya’lı futbolcunun, bu mücadeleye özel olarak hazırlandığı öğrenildi. Bu doğrultuda hocası Ünal Karaman ve teknik heyete adeta ‘Beni bu maçta görün’ mesajı veren Rodallega, Yeşil-Beyazlılar karşısında ileride Olcay Şahan ve Anthony Nwakaeme ile gol arayacak.

32 gündür suskun

Kolombiya’lı futbolcu, Bordo- Mavili forma ile son golünü 4 Kasım’da kaydetmişti. Tecrübeli santrfor, Bursaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Öte yandan 33 yaşındaki Rodallega, bu sezon Bordo- Mavili forma ile toplamda 14 maça çıkarken, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.