Rodallega’dan gol sözü

Ligde oynanan Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarında rakip fileleri sarsmayı başaramayan Trabzonspor’un tecrübeli santrforu Hugo Rodallega, idmanlardaki hırslı performansı ile göz dolduruyor.

07 Aralık 2018, Cuma 05:54
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Rodallega’dan gol sözü

Ligde oynanan Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarında rakip fileleri sarsmayı başaramayan Trabzonspor’un tecrübeli santrforu Hugo Rodallega, idmanlardaki hırslı performansı ile göz dolduruyor.

Konyaspor karşılaşmasında 3 maç sonra golle tanışmayı hedefleyen Kolombiya’lı futbolcunun, bu mücadeleye özel olarak hazırlandığı öğrenildi. Bu doğrultuda hocası Ünal Karaman ve teknik heyete adeta ‘Beni bu maçta görün’ mesajı veren Rodallega, Yeşil-Beyazlılar karşısında ileride Olcay Şahan ve Anthony Nwakaeme ile gol arayacak.

32 gündür suskun

Kolombiya’lı futbolcu, Bordo- Mavili forma ile son golünü 4 Kasım’da kaydetmişti. Tecrübeli santrfor, Bursaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Öte yandan 33 yaşındaki Rodallega, bu sezon Bordo- Mavili forma ile toplamda 14 maça çıkarken, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

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