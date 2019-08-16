Hugo Rodallega attığı golün yanı sıra oynadığı oyunla da Denizlispor - Galatasaray maçının yıldızlarındandı.

Karşılaşma sonrası açıklamalar yapan Kolombiyalı golcü, şu açıklamaları yaptı:

Hafta boyunca Galatasaray'ın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar pas yaptığını bilerek çok iyi idmanlarla hazırlandık. Golleri bulduk, şanslıydık, güzel goller oldu. İyi ki böyle bitti ve kazandık."

Futbolda adaptasyonun önemini hepimiz biliriz. Adaptasyonu en kısa sürede çözmek en önemlisi. Deneyimli bir oyuncu olduğum içi bunu hızlandırıyorum. 30 gündür çalışma yaptık, güzel bir galibiyet aldık, mutlu olup kutlamalıyız ama lig daha çok uzun, başındayız.

Bir soru üzerine Falcao ile görüştüğünü de aktaran Rodallega, "Falcao ile konuşmamın sebebi arkadaş olmamız. Çok iyi arkadaşız. Çok büyük bir futbolcu, çok başarılı oldu, gelirse adaptasyonunun kısa süreceğini, başarılı olacağını düşünüyorum. Tabii ki gelmesini söyledim, kendi ailesiyle karar alacak, fazla baskı yapamadım" dedi.