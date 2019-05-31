Rodallega yıllık ücretinde diretiyor

Trabzonspor'un yıllık ücretinde indirim yaparak yeni sözleşme imzalamak istediği Hugo Rodallega, 1 milyon 600 bin Euro'da diretiyor.

31 Mayıs 2019, Cuma 11:53
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Rodallega yıllık ücretinde diretiyor

Trabzonspor ile Hugo Rodallega arasında transfer pazarlığı sürüyor. Bordo-mavili kulüp aldığı yıllık ücrette indirim yapmasını istediği golcü oyuncuyla yola devam etmek isterken, Kolombiyalı oyuncu ise bordo-mavili kulüple aynı şartlarda devam etmek istiyor. Yıllık 1 milyon 600 bin Euro kazanan golcü oyuncunun gelecek sezon için de aynı ücreti istediği belirtiliyor. Bordo-mavili kulüple bugün sözleşmesi sona eren Rodallega'ya ise 900 ila 1 milyon Euro arasında bir rakam teklif edildiği, oyuncunun ise geçtiğimiz sezon kazandığı parayı istediği öğrenildi. 

Ekonomik şartlar ve mali kriterler nedeniyle istediği ücretin ödenmesinin söz konusu olamadığı oyuncuya iletirken, Kolombiyalı futbolcunun ise ret cevabı vermediği ancak gelişmeleri zamana bıraktığı belirtiliyor. 

İHA

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