Trabzonspor’da günlerdir sonucu merakla beklenen görüşme nihayet gerçekleşti. Buna göre, iyi bir sezon geçiren Rodallega, Bordo-Mavili ekibin kurmaylarıyla bir araya geldi ve geleceğini masaya yatırdı.

Görüşmede beklendiği üzere Trabzonspor kanadı golcüden indirim istedi, yıllık 1.6 milyon Euro’luk alacağını 1 milyon Euro’ya çekmesini talep etti. Ayrıca bu rakamın üzerine bonuslar verilebileceği ifade edildi. Kontratın süresi de 1+1 yıllık olarak konuşuldu.

Teklifi dinleyen Rodallega, teşekkür etti ve düşünmek için süre isteyerek ailesiyle beraber tatile çıktı. Trabzonspor kanadı da oyuncusuna, “Bir an önce kararını vermen lazım. Çünkü sezonu erken açacağız. Senin varlığına ya da yokluğuna göre bir plan yapmamız gerekiyor” mesajını iletti.

Bu arada bilindiği gibi Göztepe, ısrarla Rodallega’yı istiyor ve Trabzonspor’un vereceği rakamın biraz daha üzerine çıkabileceğini belirtiyor.