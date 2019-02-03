Rodallega ikiye katladı

Trabzonspor’un bu sezonki en golcü futbolcusu olan Hugo Rodallega, ligin ikinci yarısında oynanan Başakşehir ve Sivasspor maçlarını boş geçmişti. Kolombiyalı yıldız, Ankaragücü karşısında ise ağları havalandırmayı başardı. 6. dakikada attığı şık golle Karadeniz ekibine galibiyeti getiren 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu şimdiden ikiye katladı. Geride bıraktığımız sezon ligde toplamda 23 maça çıkan tecrübeli forvet, 5 kez fileleri sarsmıştı. Rodallega bu sezon ise 20. lig maçında 10. golünü kaydetti.