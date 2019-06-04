Rodallega için kritik hafta

Bordo-Mavili forma ile bu sezon 16 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek kariyerinin en skorer dönemlerinden birini yaşayan Hugo Rodallega’nın geleceği belirsizliğini koruyor. kolombiyalı golcü ile nisan ayında ilk görüşmesini gerçekleştiren ancak “Mayıs’ta görüşelim” yanıtını alan bordo-mavili yönetim, geçtiğimiz günlerde rodallega ile yeniden masaya oturmuştu. Fırtına, 33 yaşındaki oyuncuya seneliği 1 milyon euro’dan (6.5 milyon tl) 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

Teklif geri çekilecek

Tecrübeli futbolcu ise Fırtına’dan süre istedi. rodallega’nın tavırlarından rahatsız olan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları resti çekti. Başarılı oyuncuya son olarak 1 haftalık süre verildi. yıldız oyuncu, bu süre içerisinde yönetime herhangi bir geri dönüş sağlamazsa teklif geri çekilecek.