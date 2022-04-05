Rodallega gollerine devam ediyor

Ülkemizde son olarak TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor forması giyen 36 yaşındaki Kolombiyalı golcü Brezilya'da Bahia formasıyla çıktığı son 9 maçta 10 gole imza attı.

Rodallega, 8 maçta ulaştığı bu performans ise onu Bahia’nın son 23 yılda en golcü 4. oyuncusu yaptı.

Bahia’nın en golcü oyuncu sıralamasında 2002 yıllarında 13 golle Sergi Alves birinci, 12 golle Nonato ikinci ve 1999 yılında 11 gol atan Ueslei üçüncü sırada yer alıyor.

Rodallega, Bahia formasıyla son 20 yılda bunu en az maçta başaran golcü olmayı başardı.