Rodallega: Denizlispor beni gol atmam için aldı!

Denizlispor, Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi’nde yapılan çalışmasına teknik direktör Yücel İldiz önderliğinde devam etti. İldiz, antrenmana futbolcularla yaptığı kısa toplantıyla başladı. Düz koşu yapan oyuncular ısınma hareketlerinin ardından yarı saha maç yaptı. Yukatel Denizlispor'un bu çalışmasına yeni sezonda takımın gol silahı olacak Hugo Rodallega da ilk kez çalışmaya katıldı. Hugo Rodallega takım arkadaşları ile selamlaşarak çalışmalara eşlik etti.

﻿"BENİM İŞİM GOL ATMAK"

Hugo Rodallega, teknik direktörden izin alarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Rodallega, yeşil siyahlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Benim için yeni bir takım, yeni hedefler demek. Yeni takım arkadaşlarım ile beraber iyi işler çıkarmak istiyorum. Hedeflerimize birlikte koşacağız. Denizlispor olarak güçlü bir ekip olmak istiyoruz. Geçen yıl şampiyon oldular ve Süper Lig’e çıktılar. En önemli hedef tabii ki ligde kalıcı olmak. Buraya gelme nedenimiz Denizli’yi daha iyi yerlere getirmek. Bundan sonrasını hep beraber göreceğiz. Benim işim gol atmak. Kulübüm de beni bunun için aldı. Ben de bunun için elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum. Bunun için çok iyi hazırlanacağız. Hedeflerimize takım arkadaşlarımla birlikte ulaşacağız. En çok golü atmak için çok çalışacağım. Takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Umarım güzel bir sezon geçiririz" dedi.

İLDİZ: TRANSFER DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Yücel İldiz de yeni transfer Hugo Rodallega ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Rodallega'nın başarılı bir oyuncu olduğunu ifade eden İldiz, "Hugo Rodallega bildiğiniz gibi önemli bir oyuncu. Ülkemize geldiğinden beri oynadığı tüm takımlarda önemli işlere imza atmış, kendini kanıtlamış bir oyuncumuz. Bize de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sadece futbolculuğu ile değil, kişiliğiyle de bizim adımıza çok önemli. Özellikle takım oyuncusu olması bizim için çok önemli. Bu anlamda bize çok katkıda bulunacağı inancı içindeyim. Tüm transferlerimiz için bu geçerli. Transfer dönemimiz devam ediyor. Daha transferlerde alınacak çok yolumuz var" diye konuştu.

"ALIP KULÜBEDE OTURTACAK OYUNCU ARAMIYORUZ"

Transfer konularına da açıklık getiren İldiz, kulübede oturacak oyuncu transfer etmeyeceklerini söyledi. İldiz, şöyle konuştu: "14 oyuncu gerektiği yönünde görüş bildirmiştik yönetime. Şu anda 5-6 oyuncuyla transfer çalışması içine girdik. Bu demek oluyor ki daha 8-9 tane daha oyuncuya ihtiyacımız var. Önemli oyuncuya ihtiyacımız var. Daha transferde yolun başındayız. Üç bölgeye de oyuncu aylacağız. Katkıda bulunacak oyuncular arıyoruz. Alıp kulübede oturtacak oyuncu aramıyoruz. Denizlispor’a katkıda bulunacak, formayı terletecek oyuncular arıyoruz. Dinamik, her maçı kazanma adına mücadele eden, savaşan ve çağdaş futbol oynayan takım yaratmaya çalışacağız."