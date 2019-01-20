Süper Lig’de Trabzonspor forması ile ilk kez 3 maç üst üste gol atmayı başaran Hugo Rodallega, Başakşehir’e bileniyor... Turuncu- Lacivertliler’i devirerek zirve ile arasındaki puan farkını 3’e indirmeyi planlayan Fırtına’da Kolombiyalı golcü, şimdiki hedefini belirledi. 33 yaşındaki santrfor, gol atma serisini sürdürerek, takımının zirve yürüyüşüne katkıda bulunmak istiyor.

Siftah peşinde...

2016-2017 sezonundan bu yana Trabzonspor forması giyen Rodallega, Başakşehir karşısına 3 kez çıktı. Ancak Kolombiyalı yıldız, oynanan 3 maçta da Turuncu-Lacivertli ekibe gol atamadı.

Bu doğrultuda Trabzonspor ile bu sezon 18 maçta 10 kez gol sevinci yaşayan Rodallega, takımının zirve yürüyüşüne katkıda bulunmanın yanı sıra Başakşehir’i de yıkarak siftah yapmayı hedefliyor.