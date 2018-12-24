Trabzonspor'un en golcü ismi olan Hugo Rodallega şovuna devam ediyor...

Son iki haftada Konya ve Beşiktaş ağlarını havalandıran Kolombiyalı golcü, dün de Rizespor’u boş geçmedi. 79. dakikada Anthony’nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan 33 yaşındaki santrfor, fileleri havalandırdı ve skoru 3-0’a getirdi.

Üst üste 3. maçında da ağları sarsmayı başaran tecrübeli oyuncu, Fırtına kariyerinde bu seriyi ilk kez yakalarken, aynı zamanda toplamda 9. golünü kaydetti.

Ankaragücü ve Beşiktaş...

Taraftarı önünde farklı bir motivasyonla oynayan Rodallega, bu gollerin tam 7’sini Akyazı’da kaydetti.

Yalnızca Ankaragücü ve Beşiktaş deplasmanlarında gol sevinci yaşayan yıldız oyuncu, iç sahada ise Sivasspor (2), Kasımpaşa (2), Bursaspor ve Konyaspor’un ağlarını havalandırmayı başardı.