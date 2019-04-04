Roco göze girdi

Şilili stoperin Nevzat Demir Tesislerinde yapılan çift kale maçlarda girdiği pozisyonlardaki müdahaleleriyle teknik heyetin takdirini topladı.

Domagoj Vida 10 milyon avro

İtalyan devleri Roma ile Inter’in talip olduğu Domagoj Vida için Beşiktaş yüksek bir transfer geliri bekliyor. Siyah-beyazlılar Hırvat futbolcunun bonservisini 10 milyon avro olarak belirledi. Roma ile Inter’in transfer savaşı içine girmesinden sonra Vida’dan gelecek satış gelirinin 10 milyon avronun üzerinde olması bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)