Rockstar, GTA 6’yı resmen duyurdu

Geçtiğimiz aylarda GTA 6 çıkış tarihi, konusu, oyun içi karakterler, harita boyutu, görev süresi ve grafikleri konusunda birçok sızıntı ile karşılaştık. Fakat dün ortaya çıkan bazı test videoları ve görseller gündeme bomba gibi düştü. Bugün ise Rockstar sızıntıların geliştirme süreci devam eden GTA 6 oyununa ait olduğunu resmen duyurdu.

Dün ortaya çıkan sızıntı paylaşımları uzun zamandır duyduklarımızı doğrular nitelikteydi. Buna tekrar Vice City’ye dönüş ve ana karakterlerden birinin kadın olacağı da dahil. Fakat bu paylaşımların GTA 5’e ait bir mod olabileceği öne sürülüyordu.

Ancak Rockstar, bugün yaptığı açıklama ile GTA 6 olduğunu resmen doğruladı. Oyunu bu şekilde duyurmak zorunda kaldıkları için üzüldüklerini dile getirdi. Fakat planlanan takvimden şaşmadan hareket edeceklerini ve oyun tamamlandığı zaman düzgün bir tanıtımın gerçekleşeceğini söyledi.

Yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

Yakın zamanda, yetkisiz bir üçüncü tarafın bir sonraki Grand Theft Auto için erken geliştirme görüntüleri dahil olmak üzere gizli bilgilere yasa dışı bir şekilde eriştiği ve sistemlerimizden indirdiği bir ağ saldırısına maruz kaldık. Şu anda canlı oyun hizmetlerimizde herhangi bir kesinti veya devam eden projelerimizin gelişimi üzerinde uzun vadeli bir etki beklemiyoruz.

Bir sonraki oyunumuzun herhangi bir detayını sizinle bu şekilde paylaştığımız için son derece hayal kırıklığına uğradık. Bir sonraki Grand Theft Auto oyunu üzerindeki çalışmalarımız planlandığı gibi devam edecek ve siz oyuncularımıza beklentilerinizi gerçekten aşan bir deneyim sunmaya her zamanki gibi bağlıyız. Yakında herkesi tekrar güncelleyeceğiz ve elbette hazır olduğunda sizi bu sonraki oyunla doğrudan tanıştıracağız. Bu durumda devam eden destekleri için herkese teşekkür etmek istiyoruz.

Kaynak: Shiftdelete